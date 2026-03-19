Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess befindet sich weiterhin auf Talfahrt. So hat der MDAX-Titel in dieser Woche ein weiteres Mehrjahrestief markiert. Das Unternehmen will nun mit einem massiven Sparkurs gegensteuern. Demnach sollen die Kosten bis zum Jahre 2028 um weitere 100 Millionen Euro pro Jahr verringert werden.Im Zuge dessen werden noch mehr Stellen wegfallen. Unternehmensangaben zufolge dürften 550 Arbeitsplätze abgebaut werden. Knapp zwei Drittel davon dürfte Stellen in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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