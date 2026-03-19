Ohne jegliche Nachrichten bricht der Kurs dieses bekannten TecDAX-Werts am Donnerstag um mehr als 20 Prozent ein. Die Deutsche Börse hat den Handel am Vormittag zeitweise ausgesetzt. Die Aktie des Digitalisierungs-Konzerns Kontron ist am Donnerstag unter rätselhaften Umständen unter die Räder gekommen. Bereits zum Handelsschluss am Mittwoch hatte das im TecDAX notierte Papier plötzlich an Wert verloren. Am Donnerstagmorgen stürzte die Aktie dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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