© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Cloud- und Hosting-Dienstleister hat am Donnerstag ein zufriedenstellendes Ergebnis vorgelegt. Die Aktie entzieht sich dem schwachen Gesamtmarktumfeld. Nicht nur SAP, auch IONOS musste zuletzt Federn lassen Hinter den Anteilen von IONOS liegt in den vergangenen 12 Monaten eine Berg- und Talfahrt. Nach einem starken Auftakt und einer Verdopplung des Kurses legte die Aktie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres den Rückwärtsgang ein. Gegenüber ihren Hochs hat sie zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent eingebüßt und damit sämtliche Kursgewinne wieder abgegeben. Doch am Donnerstag kann die Aktie in einem insgesamt ganz schwachen Marktumfeld glänzen und mit zweistelligen Aufschlägen …Den vollständigen Artikel lesen
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