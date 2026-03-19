Es bleibt kompliziert - das nehme ich aus den heutigen Ergebnissen der Lenzing AG mit. Finanzvorstand (CFO) Mathias Breuer: "das Umfeld ist weiter herausfordernd". Der Umsatz ging zurück, die gute Nachricht: Die Marge stieg. Im vergangenen Jahr konnte der auf cellulosebasierte Spezialfasern spezialisierte Konzern 200 Millionen Euro einsparen. Am Ende steht dennoch ein Verlust von 135 Millionen Euro.Nichts dem Zufall zu überlassen, war das Motto bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer