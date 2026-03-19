Der langfristige Wachstumstrend bei Schäden aus Naturkatastrophen bleibt intakt - auch wenn das Jahr 2025 vergleichsweise glimpflich verlief. Zu diesem Ergebnis kommt das Swiss Re Institute in seinem aktuellen Sigma-Report. Für Anleger bleibt das Umfeld damit strukturell attraktiv. Gilt das auch für Munich Re im Speziellen?Die weltweit versicherten Schäden aus Naturkatastrophen beliefen sich 2025 auf rund 107 Milliarden Dollar, nach 141 Milliarden im Vorjahr. Auffällig: Rund 92 Prozent der Schäden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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