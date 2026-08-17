Goldman Sachs hat das Kursziel für die Münchener Rück von 557 auf 533 € gesenkt und die Einstufung "Neutral" bestätigt. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von rund 518 € sieht die US-Investmentbank damit lediglich knapp +3% Kurspotenzial. Fundamental wirkt diese Obergrenze jedoch ausgesprochen vorsichtig. Sinkende Preise belasten die Stimmung Hinter der Kurszielsenkung stehen vor allem die schwächeren Bedingungen im Schaden- und Unfallgeschäft. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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