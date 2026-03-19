© Foto: PixabayLanxess hat für das 4. Quartal einen Umsatzrückgang von 14 Prozent gemeldet. Große Herausforderungen in 2026 stehen an, und auch für die Aktie dürfte es nicht einfacher werden. Am Donnerstag bricht die Aktie heftig ein.Die Aktie von Lanxess setzt ihren brutalen Abwärtstrend fort und verliert am Donnerstag fast 10 Prozent, nachdem die jüngsten Quartalszahlen Anleger in die Flucht geschlagen haben. Die Kölner bestätigten mit dem Zahlenwerk die schwächelnde Geschäftslage. Der Umsatz fiel um 14 Prozent auf 1,268 Milliarden Euro, was auf sinkende Verkaufsvolumina (-4?%) und ungünstige Währungs- sowie Portfolioeffekte zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr, das von Vorbestellungen …Den vollständigen Artikel lesen
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