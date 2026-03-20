Mit einem Kursplus von +2% zählt die Infineon-Aktie am Freitagmorgen zu den Spitzenreitern im DAX. Was gibt dem deutschen Halbleiterkonzern Rückenwind und könnte dieser für ein neues Allzeithoch reichen? Eine Bank hebt den Daumen Kurstreiber der Infineon-Aktie zum Wochenschluss ist ein positives Analystenvotum von niemandem Geringeren als der US-Großbank JPMorgan. Ihre Experten stuften den DAX-Titel nicht nur von "Neutal" auf "Übergewichten" hoch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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