Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Drohnen statt Panzer: Beginnt hier der nächste Milliarden-Superzyklus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker-Symbol: 45C
Tradegate
20.03.26 | 13:37
367,05 Euro
-0,68 % -2,50
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
367,05368,7513:53
367,05368,7513:53
DZ Bank
20.03.2026 13:11 Uhr
261 Leser
Artikel bewerten:
(1)

CrowdStrike: KI-Wachhund auf Rekordjagd - Warum der Cybersecurity-Gigant die Wall Street begeistert

CrowdStrike: KI-Wachhund auf Rekordjagd - Warum der Cybersecurity-Gigant die Wall Street begeistert


Mit rekordverdächtigen Milliardenumsätzen und einer rasanten technologischen Entwicklung setzt sich CrowdStrike eindrucksvoll an die Spitze der globalen Cybersicherheit. Der Konzern setzt KI unter anderem zum ultimativen Schutzschild gegen Hacker ein.

Rekordzahlen und finanzielle Stärke: Die aktuellen Fundamentaldaten

CrowdStrike hat Anfang März 2026 seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Wall Street spürbar übertroffen. Der Umsatz kletterte auf beeindruckende 1,31 Milliarden US-Dollar, was einem starken Wachstum von rund 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders wichtig für Sie als Anleger ist der sogenannte jährlich wiederkehrende Umsatz, also die fest eingeplanten Abo-Einnahmen der Kunden, die dem Konzern enorme Planungssicherheit geben. Diese wichtige Kennzahl hat erstmals die magische Grenze von fünf Milliarden US-Dollar durchbrochen und lag zuletzt bei 5,25 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen hochgradig profitabel und erwirtschaftete einen Rekord beim freien Cashflow, was bedeutet, dass nach allen laufenden Ausgaben sehr viel echtes Geld in der Kasse bleibt. Auch an der Börse spiegelt sich diese operative Stärke wider, denn die Aktie notierte Mitte März 2026 robust im Bereich von über 430 US-Dollar.





Endlos Turbo Long 286,9008 open end: Basiswert CrowdStrike Holdings

DY61F8
Quelle: DZ BANK: Geld 20.03. 12:08:59, Brief 20.03. 12:08:59
12,07 EUR12,19 EUR -1,31%Basiswertkurs: 428,33 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 19.03.
Basispreis286,9008 USDKnock-Out-Barriere286,9008 USD
Hebel3,03xAbstand zum Basispreis in %32,98%
Abstand zum Knock-Out in %32,98%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:




© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.