Rückblickend war das eine Woche der Überraschungen - nicht, dass überraschenderweise eine Lösung am Persischen Golf in Sicht wäre, die Märkte spielen noch immer Jojo. Aber: Dass die B&C Beteiligungsgruppe jetzt Semperit ganz übernehmen will, überraschte nicht nur viele Insider und die rund 4.000 Mitarbeiter, sondern sichtlich auch Vorstandschef Manfred Stanek, der sagt, selbst erst kurzfristig davon erfahren zu haben. Glaube ich ihm mal! Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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