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Webinar - Gold - Der volatilste sichere Hafen

Gold - das glänzende Edelmetall gilt als Fels in der Brandung und zeigt seinen Absicherungscharakter auch in der aktuellen Krisenlage. Gleichzeitig sind die Schwankungen spürbar angestiegen worunter der Nimbus etwas gelitten hat. Wie gestaltet sich die aktuelle Angebots- und Nachfragelage, sind weitere Rekordstände möglich und wie können Anleger Gold sinnvoll in ihr Portfolio integrieren? Das alles besprechen Falko Block (Anlagestratege DZ BANK Privatkunden) und Thomas Kulp (Goldanalyst DZ BANK Research) im Webinar am Montag, 23.03. um 19:00 Uhr.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

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