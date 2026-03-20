Der Fachkräftemangel stellt den Logistikmittelstand zunehmend vor strukturelle Herausforderungen. Gerade in Nordrhein-Westfalen, einem der wichtigsten Logistikstandorte Europas, bleiben immer mehr Stellen im Lager- und Versandbereich unbesetzt. Körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten, hohe Fluktuation und ein wachsendes Interesse an digitalen Berufsbildern verschärfen die Situation. Für kleine und mittlere Unternehmen wird es damit zur zentralen Aufgabe, vorhandene personelle Ressourcen effizienter und zugleich schonender einzusetzen.
Viele mittelständische Betriebe reagieren mit gezielter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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