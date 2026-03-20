Die Aktie des DAX-Konzerns SAP ist am Freitag auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2024 gefallen und ein Ende der Abwärtsbewegung scheint einfach nicht in Sicht zu sein. Sollten Anleger dennoch zugreifen? Die Aktien von SAP sind am Freitag im wackeligen Marktumfeld auf das tiefste Niveau seit Anfang 2024 abgesackt. Mit 152,70 Euro kosteten sie 4,5 Prozent weniger als tags zuvor. Seit dem Iran-Krieg verloren sie in drei Wochen mit 10 Prozent etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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