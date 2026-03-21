Trotz solider Fundamentaldaten zeigte der Kurs der SAP-Aktie zuletzt Schwäche und markierte ein neues Jahrestief. Damit rückt der Softwarekonzern erneut in den Blick, da sich die Chartstruktur zunehmend eintrübt. Entscheidend wird nun, ob der SAP-Kurs eine Stabilisierung einleiten kann oder weitere Rücksetzer drohen. Wie es für den Preis der SAP-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie Der Kurs der SAP-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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