Der Dax beendete die Handelswoche mit knackigen Kursverlusten. Der schwache Wochenausklang vom Freitag (20. März) mahnt in Bezug auf die nächsten Handelstage zur Vorsicht. Auch im Freitagshandel stand der Iran-Krieg im Fokus. Die hohen Ölpreise und die Sorge vor einer anhaltenden Beeinträchtigung der Lieferketten (Stichwort: Straße von Hormus) machen den Aktienmärkten außerordentlich zu schaffen. Die noch zu Wochenbeginn zu beobachtende Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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