© Foto: Elada Vasilyeva - Zoonar.com/Elada VasilyevaNicht Coca Cola: Laut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese Aktie zwischen Ende 1925 und Ende 2023 die höchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. Das ist der wahre Gewinner der Börsengeschichte.Wer hätte das gedacht? Wenn Anleger an die größten Gewinner der Börsengeschichte denken, fallen fast immer dieselben Namen: Coca Cola, Berkshire Hathaway oder Apple. Doch eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite unter 29.078 US-Aktien kommt zu einem anderen Ergebnis. Der größte Gewinner dieser Langfriststudie zu 29.078 US-Aktien ist nämlich weder ein Internet-Star noch hat er etwas mit Softdrinks zu tun. Auf Platz eins steht die Altria …Den vollständigen Artikel lesen
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