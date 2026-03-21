Starke Kursentwicklung der Gerresheimer-AktieAm Freitag konnte die Gerresheimer-Aktie eine beeindruckende Kurssteigerung verzeichnen: Mit einem Plus von 21,76 Prozent avancierte das Wertpapier zum Top-Performer im SDAX an diesem Handelstag. Der Schlusskurs auf Xetra lag bei 21,60 Euro, wobei im Laufe des Tages ein Höchstwert von 22,62 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch im Wochenvergleich zeigte die Aktie eine starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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