Stehen die Aktienmärkte am Rande eines Abverkaufs? Die Lage ist prekär. Dax, Dow & Co. sind bereits massiv unter Druck, doch es könnte in der Tat noch schlimmer kommen.Der Dax beendete die Handelswoche nahe der Marke von 22.200 Punkten und damit nahe dem Wochentief. Diese ausgeprägte Schwäche lässt im Hinblick auf die anstehende Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Der Dax ist aus charttechnischer Sicht schwer angezählt. Der Verlust der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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