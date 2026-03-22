Die moderne Astronomie stößt gelegentlich auf Daten, die unsere bisherigen physikalischen Modelle schlichtweg sprengen. In der Tiefe des Weltraums wartet eine Entdeckung, die zeigt, dass unsere Theorien zur Planetenentstehung eine entscheidende Lücke aufweisen. Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat bei dem Exoplaneten TOI-561 b eine dichte Atmosphäre nachgewiesen, obwohl dieser Himmelskörper unter extremen Bedingungen existiert. Der Planet umkreist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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