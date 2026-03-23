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WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
20.03.26 | 17:35
153,82 Euro
-3,86 % -6,18
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Software
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zukunftsbilanzen.de
23.03.2026 06:46 Uhr
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Kursexplosionen in diesen Aktien?! Auf Schnäppchenjagd nach dem Ausverkauf: Was Anleger bei SAP, Vonovia und Pure One jetzt wissen müssen!

Der Aktienmarkt gleicht derzeit einem Schlachtfeld, auf dem selbst die stärksten Namen kaum Gnade finden und verprügelt werden. Ob Softwarepioniere wie SAP oder Immobilienriesen wie Vonovia, der massive Abverkauf hat tiefe Spuren in einigen Depots hinterlassen. Doch während viele Anleger panisch die Reißleine ziehen, braut sich hinter den Kulissen etwas völlig anderes zusammen. Die fundamentale Stärke dieser Unternehmen gerät im aktuellen Marktrauschen oft völlig in Vergessenheit. Ob KI wirklich so viel zerstören und ersetzen wird, wie bei SAP befürchtet, bleibt abzuwarten. Besonders spannend wird es, wenn man den Blick über den Tellerrand nach Australien wagt, wo Pure One gerade völlig neue Wege in der sauberen Mobilität beschreitet. Alle drei Werte eint derzeit ein eher deprimierendes Kursniveau, das jedoch die Basis für eine gewaltige Erholung bilden könnte. In diesem Bericht analysieren wir, warum die Stimmung schlechter sein könnte als die Realität und wo vielleicht die versteckten Schätze vergraben liegen. Werden SAP und Vonovia ihren Boden finden? Und kann Pure One durch strategische Meilensteine den lang ersehnten Befreiungsschlag feiern? Lesen Sie jetzt die Analyse über den nötigen Mut, neue Markttiefs und die Hoffnung auf bevorstehende Kursexplosionen.

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Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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