Delivery Hero trennt sich vom Taiwan-Geschäft und kassiert 600 Millionen Dollar in bar. Der Essenslieferdienst will damit Schulden abbauen und seine Struktur stärken. Doch reicht das wirklich aus, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die schwache Kursentwicklung zu drehen?Delivery Hero hat zum Wochenstart einen weiteren Schritt im Umbau des Konzerns bekannt gegeben. Die Aktie notiert aktuell bei rund 15 Euro und damit nahe dem Rekordtief. Nun verkauft der MDAX-Konzern sein Essensliefergeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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