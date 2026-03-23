Seit dem 18. März 2026 gilt eine neue Omnibus-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die insbesondere den Mittelstand deutlich entlasten soll.
Im Mittelpunkt der Reform steht der Abbau bürokratischer Hürden für kleine und mittlere Unternehmen. So werden bestehende Berichtspflichten im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereinfacht, Schwellenwerte angehoben und Fristen verlängert. Viele kleinere Unternehmen sind dadurch künftig ganz oder teilweise von den umfangreichen Anforderungen befreit, trotzdem wollen diese ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Im Mittelpunkt der Reform steht der Abbau bürokratischer Hürden für kleine und mittlere Unternehmen. So werden bestehende Berichtspflichten im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereinfacht, Schwellenwerte angehoben und Fristen verlängert. Viele kleinere Unternehmen sind dadurch künftig ganz oder teilweise von den umfangreichen Anforderungen befreit, trotzdem wollen diese ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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