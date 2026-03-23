Dieser schwächelnde MDAX-Wert senkt den Verlust deutlich und hält die Dividende stabil. Dennoch stürzt die Aktie ab - das steckt hinter dem Abverkauf. Der Stahlkonzern Salzgitter kämpft sich operativ zurück, doch die Börse reagiert dennoch nervös. Trotz klar verbesserter Zahlen und stabiler Ausschüttung gerät die Aktie massiv unter Druck. Vor allem das geopolitische Umfeld und schwache Konjunkturerwartungen setzen dem Sektor zu. Deutlich geringerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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