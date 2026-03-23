Im RuMaS Express-Service wurde gestern auf einen erfolgreichen Short-Trade mit MTU Aero Engines vom vorletzten Sonntag hingewiesen. In der Stellungnahme wurde den Abonnenten folgendes mitgeteilt: "Obwohl das Kursziel von 300,00 Euro nahezu erreicht wurde, stellt diese Marke aus charttechnischer Sicht keinen relevanten Widerstand dar, vielmehr scheint sie eine psychologische Hürde zu sein. Angesichts des schwachen Börsenumfelds sehen wir daher weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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