Die US-Aktienmärkte sind am Montag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Auslöser war die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, geplante Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur vorerst auszusetzen und verwies auf laufende Gespräche. Die wichtigsten US-Indizes legten allesamt um mehr als ein Prozent zu.Konkret gewann der Dow Jones 1,38 Prozent auf 46.208 Punkte, der S&P 500 ging mit einem Plus von 1,15 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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