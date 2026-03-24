Die Aktie von SAP steht am Dienstag weiter unter Druck und droht auf das nächste Rekordtief abzurutschen. Grund dafür ist der schwindende Optimismus bei den Analysten. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die Aktien von SAP drohen am Dienstag auf neue Rekordtiefs zu rutschen, nachdem einige Analysten ihre Kursziele für die Software-Papiere überraschend gesenkt haben. Analysten senken Kursziel für SAP-Aktie drastisch So hat Analyst Toby Ogg von JPMorgan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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