Finanzminister Markus Marterbauer hat schon einmal eine bessere Miene aufgesetzt gehabt als gestern im Club der Wirtschaftspublizisten. Kein Wunder, die Krise am Persischen Golf kommt für einen Regierungspolitiker zur Unzeit."Es hätte alles so gut ausgeschaut. 2 Prozent Inflation, das Budget auf Kurs" - und dann kommt da einfach mit dem Krieg eine Entwicklung daher, die ein "großes Risiko für eine globale Wirtschaftskrise" birgt. Sein Resümee: Besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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