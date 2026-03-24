© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Standen die Zeichen am Montag kurzzeitig auf Erholung, kämpfen die Anteile von SAP am Dienstag mit neuen Problemen. Grund hierfür ist ein Analysten-Downgrade. SAP-Aktie: Erholung schon wieder verpufft Kurzzeitig sah es zum Wochenauftakt danach aus, als könnte sich mit dem deutschen Leitindex DAX auch endlich die seit Wochen und Monaten unter Druck stehende SAP-Aktien erholen. Nachdem US-Präsident Donald Trump über angebliche Gespräche mit dem Iran berichtet hatte, wechselte nicht nur der Gesamtmarkt, sondern auch die Aktie der Walldorfer das Vorzeichen. In der Spitze verteuerten sich die SAP-Anteile um mehr als 4 Prozent auf knapp 162 Euro. Das bedeutete zwar nur den Stand der Vorwoche, …Den vollständigen Artikel lesen
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