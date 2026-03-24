HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 78 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Bahntechnikunternehmen liege solide in der Spur, werde an der Börse aber angemessen bezahlt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
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