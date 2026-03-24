Fragen zu ihren Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und anderen Angeboten des Unternehmens sollen Kundinnen und Kunden nicht mehr mit unterschiedlichen Fachabteilungen klären müssen. Stattdessen gibt es persönliche Bau- und Kundenbegleiter als Ansprechpartner für alle Themen. Das neue System ist bereits aufgebaut und wird nun auf alle Kunden ausgeweitet. Wer bei einer Internet-Suche den Namen eines der großen, deutschlandweit aktiven Anbieter von Energiesystemen mit Stichworten wie "Service" und "Problem" kombiniert, wird schnell und häufig fündig. Das hat nicht nur mit der großen Zahl installierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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