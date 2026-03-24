Der Spezialchemiekonzern Lanxess steht aktuell im Zentrum einer intensiven Auseinandersetzung zwischen kurzfristiger Markterholung und strategischen Wetten auf fallende Kurse. Trotz eines herausfordernden Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 konnte die Aktie zuletzt einen deutlichen Kurszuwachs von über 9 Prozent verzeichnen und notierte bei 12,75 Euro. Diese Aufwärtsbewegung steht jedoch im direkten Kontrast zu einer massiven Ausweitung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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