© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESSCharlie Munger setzte auf wenige Aktien und warnte zugleich vor Indexfonds. Sein Problem waren nicht die niedrigen Gebühren oder eine zu hohe Diversifikation, sondern die "neuen Kaiser" der Wall Street. Die Hintergründe.Charlie Munger hasste ETFs? So einfach ist es nicht. Der 2023 verstorbene Partner von Warren Buffett wetterte nicht gegen breite Streuung an sich. Seine Warnung zielte auf etwas Größeres: die enorme Macht der Finanzkonzerne hinter Indexfonds. "Wir haben neue Kaiser. Das sind die Personen, die über die Aktien der Indexfonds abstimmen", sagte Munger 2022 auf der Hauptversammlung der Daily Journal Corp. Besonders BlackRock nahm er ins Visier. Über Gründer Larry Fink sagte er: …
Enthaltene Werte: US0846701086,US55354G1004,US0846707026,US09290D1019Den vollständigen Artikel lesen
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