Die Aktie von Coinbase hat es am Dienstag übel erwischt. Bereits wenige Minuten nach der US-Eröffnungsglocke taucht die Aktie deutlich ab, im Tief geht es sogar rund neun Prozent nach unten. Auslöser für den heftigen Kursrutsch war ein Bericht von Crypto in America, in dem es um das Thema Stablecoins geht.Laut diesem sind neue US-Gesetze geplant, die Plattformen untersagen würden, "direkt oder indirekt" Renditen für das Halten von Stablecoins anzubieten - oder in irgendeiner Form, die einem Bankeinlagenprodukt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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