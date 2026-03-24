© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile von Konsumgüterhersteller Beiersdorf sind zuletzt stark unter die Räder gekommen. Das eröffnet eine mittelfristig aussichtsreiche Einstiegschance. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Beiersdorf Für viele deutsche Basiswerte und nicht zuletzt die deutsche Wirtschaft, die endlich aus einer jahrelangen Talsohle zu finden schien, verlief 2026 bis vor wenigen Wochen noch vielversprechend. Doch spätestens nach dem Beginn des Iran-Krieges hat sich das Blatt gewendet: Sinken die hohen Energiepreise nicht zeitnah, droht nicht nur eine erneute Rezession, sondern sogar eine gefürchtete Stagflation. Entsprechend hoch fielen die Kursverluste am Aktienmarkt zuletzt aus. Besonders …Den vollständigen Artikel lesen
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