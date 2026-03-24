Am vergangenen Sonntag hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps einen Einstieg bei HelloFresh vorgeschlagen. Hierbei erhielten sie folgenden Hinweis: "Der Essenslieferant musste nach einem enttäuschenden Ausblick hohe Kursverluste hinnehmen. Im Verlauf der Woche verlor die Aktie rund 25 Prozent ihres Wertes und war damit der schwächste Titel im SDAX. Sollte es zu einer Kurserholung kommen, könnten sich für Trader Gewinnchancen ergeben. Allerdings ...

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