DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 22.565 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien wurden am Dienstag keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten beobachtet. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - um 0,3 Prozent nach unten, im Sog von im späten US-Aktienhandel leicht nachgebenden US-Indizes.
=== XDAX* DAX Veränderung 21.08 Uhr 17.30 Uhr 22.565 22.637 -0,3% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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March 24, 2026 16:11 ET (20:11 GMT)
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