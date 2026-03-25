Der Hot Stock Report hat erneut geliefert: Seit der Aufnahme von Aixtron in das Zukunftsdepot "Depot 2030" im Juni 2025 liegt die Aktie mit 134 Prozent im Plus. Ausschlaggebend war dabei nicht die Stimmung am Markt, sondern der Blick auf einen strukturellen Trend: die wachsende Bedeutung leistungsfähiger Chiptechnologie im Zuge von Künstlicher Intelligenz, E-Mobilität und Digitalisierung.Florian Söllner setzt genau hier an. Statt kurzfristigen Hypes zu folgen, identifiziert er frühzeitig Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär