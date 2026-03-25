Zürich - Die kriselnde Lebensmittelgruppe Orior ist 2025 trotz eines Umsatzrückgangs in die Gewinnzone zurückgekehrt. Sie konnte dank Kosteneinsparungen und der Auflösung von Rückstellungen das Betriebsergebnis und die Marge steigern. Auf eine Dividende müssen die Aktionäre aber weiter verzichten. Das auf Convenience-Food, Fleischveredelung und Bio-Säfte spezialisierte Unternehmen verdoppelte den Betriebsgewinn vor Steuern und Abschreibungen auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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