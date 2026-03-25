Die Hauptversammlungen der börsennotierten Unternehmen bringen auch immer die verpflichtenden Vergütungsberichte zu Tage. Und ich sage dir, das sind spannende Geschichten für sich! So hat etwa Nico Reiner, der mit Ende 2025 sein Mandat als CFO der Lenzing AG beendete, im Vorjahr mit 4,095 Millionen Euro Gesamtvergütung mehr verdient als Peter Bosek, Boss der Erste Group Bank AG, dessen Arbeit gesamt 3,559 Millionen Euro wert war. Die Einhaltung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer