Die in den vergangenen Wochen einmal mehr gebeutelten Anteilseigner von Lanxess dürften sich beim Blick auf die heutigen Kursentwicklungen vermutlich verwundert die Augen reiben. Denn der mit Abstand stärkste Wert im MDAX sind die Papiere des Spezialchemiekonzerns. Diese verteuern sich aktuell um satte 17 Prozent. Dieser Kurssprung hat vor allem drei Gründe. Zum einen ist es die Hoffnung, dass der Iran-Krieg bald enden könnte. Donald Trumps Aussagen zufolge wolle man nun mit Verhandlungen ein Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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