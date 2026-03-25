"So toll Hyperscaler sind, so alt ist diese Story aber auch. Die sind sicher nicht der Innovationstreiber", meinte Leo Quell gestern bei der 70. Börsianer Roadshow im "Das Mezzanin" in Wien. Er verantwortet bei Raiffeisen Capital Management das Zukunftsthema Technologie und kam kürzlich von einer Ostasienreise zurück. Dort sei Innovation zu Hause. "Wir erleben derzeit einen Paradigmenwechsel und hängen so viel Altem nach. AOL, Yahoo, IBM waren früher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer