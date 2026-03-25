Geopolitische Spannungen und technologische Abhängigkeiten rücken für den Mittelstand zunehmend ins Zentrum strategischer Entscheidungen. Spätestens seit der Eskalation im Iran-Konflikt wächst in vielen Unternehmen die Sorge, wie sicher geschäftskritische Daten bei US-Cloudanbietern tatsächlich sind. Auslöser sind nicht nur konkrete Ereignisse wie Angriffe auf Rechenzentren, sondern auch strukturelle Risiken: Der sogenannte Cloud Act erlaubt US-Behörden den Zugriff auf Daten - selbst wenn diese in Europa gespeichert sind.
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) bedeutet das: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) bedeutet das: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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