Die Puma-Aktie legt am Mittwoch kräftig zu und gewinnt plus 6%. Ausgerechnet China liefert neue Fantasie - und ein mächtiger neuer Großaktionär könnte den kriselnden Sportartikelhersteller zurück auf Kurs bringen. Doch ist das schon die ersehnte große Wende? Starke Signale aus China Nach einer längeren Schwächephase meldet sich die Puma-Aktie eindrucksvoll zurück. Der Kurssprung kommt nicht von ungefähr, sondern wird maßgeblich von positiven Nachrichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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