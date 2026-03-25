© Foto: PixabayTotgesagte leben länger: Nach dem Sturz auf ein 17-Jahres-Tief feiert Lanxess ein fulminantes Comeback. Während JPMorgan BASF links liegen lässt, treibt eine riskante Wette der Leerverkäufer den Kurs massiv an.Ein Kursplus von gut 50 Prozent innerhalb von nur drei Handelstagen - was nach einer riskanten Kryptowährung klingt, ist derzeit Realität im MDax. Die Aktie des Kölner Spezialchemie-Konzerns Lanxess hat sich in dieser Woche eindrucksvoll von ihrem 17-jährigen Kurstief freigeschwommen. Allein am Mittwoch schoss das Papier zeitweise um mehr als 15 Prozent auf 16,59 Euro in die Höhe und ließ damit die gesamte Konkurrenz hinter sich. Der Treibstoff für diesen plötzlichen Höhenflug ist …Den vollständigen Artikel lesen
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