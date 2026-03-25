SAP sendet mit seinem milliardenschweren Aktienrückkauf zwar ein starkes Signal, doch die Börse reagiert bislang nicht positiv und die Aktie bleibt klar im Abwärtstrend. Belastet wird der Konzern vor allem durch eine Abstufung von JPMorgan, juristische Risiken in den USA und Unsicherheit rund um den laufenden Konzernumbau. Gleichzeitig setzen viele Analysten weiter auf SAP, weil Cloud-Wachstum, KI-Fantasie und ein hohes durchschnittliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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