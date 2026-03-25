© Foto: OpenAIIndien verdoppelt seine Käufe, China zieht mit, die Philippinen bestellen wieder: Dreht sich der globale Ölmarkt gerade zugunsten Russlands?Indische Raffinerien haben rund 60 Millionen Barrel russisches Rohöl für die Lieferung im April gekauft, was die Versorgungssorgen inmitten von Störungen im Nahen Osten lindert, wie Bloomberg am Mittwoch berichtet. Die Ladungen wurden mit Aufschlägen von 5 bis 15 US-Dollar pro Barrel über Brent gebucht, wobei sich die Mengen gegenüber dem Niveau vom Februar mehr als verdoppelten, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Daten von Kpler. Der Kaufanstieg folgt auf eine Ausnahmeregelung der USA, die die Einfuhr von bereits im Transit befindlichem …Den vollständigen Artikel lesen
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