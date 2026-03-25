Die Lanxess-Aktie konnte sich von ihrem Tief mit 12 € wieder deutlich erholen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +16,5% und steht bei 16,30 €. Der deutsche Chemiekonzern geriet in den Fokus von Leerverkäufern. Ist der Kursanstieg nur ein Strohfeuer? Shortseller halten hohe Positionen Shortseller, auch Leerverkäufer genannt, treten immer dann in Aktion, wenn sie mit fallenden Kursen rechnen. Bei dem Kölner Chemiekonzern beträgt die Gesamtposition laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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