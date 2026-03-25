Die Aktie von Hapag-Lloyd gehört zu den großen Gewinnern des Nahost-Konflikts. Seit ihrem Jahrestief im Februar konnte sie in der Spitze mehr als 40 Prozent zulegen. Zuletzt sind die Papiere allerdings unter Druck gekommen, weshalb es nun umso wichtiger ist, dass der Konzern am Donnerstag mit seinen Gesamtjahreszahlen und dem Ausblick überzeugen kann.Um genau zu sein, hat der Konzern die wichtigsten Zahlen schon vorab veröffentlicht. Jetzt geht es vor allem darum, diese zu bestätigen. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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