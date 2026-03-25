Freudentag für HSR-Leser: Die TFA-Depot-Aktie Planoptik hat sich heute in der Spitze glatt verdoppelt - an einem Tag. Für Fantasie sorgen die E-Mobilität, Defense und die Luft- und Raumfahrt.Kurioser Kurssprung bei Planoptik - zur Stunde liegt die Aktie 200 Prozent seit TFA-Depot-Kauf im Juli 2025 im Plus. Am 19. März hat offenbar dieser Satz bei einigen Marktteilnehmern Interesse ausgelöst: "Für das Geschäftsjahr 2027 wird aus heutiger Sicht eine Beschleunigung des Wachstums durch den Serienhochlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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