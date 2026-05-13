EQS-News: PLANOPTIK AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2664 50680
|E-Mail:
|investor.relations@planoptik.com
|Internet:
|https://www.planoptik.com
|ISIN:
|DE000A0HGQS8
|WKN:
|A0HGQS
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2327160 13.05.2026 CET/CEST